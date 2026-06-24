Російські окупанти хочуть відновити перевезення палива через Керченський міст. Фото6

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Російські окупанти хочуть відновити перевезення палива через Керченський міст.

У так званому оперативному штабі Криму обговорюють варіанти завезення пального на півострів залізницею через цей міст. Раніше від цього варіанту логістики росіяни відмовились з міркувань безпеки. Однак знову розглядають цей варіант через дуже складну ситуацію з пальним на території окупованого півострова. Про це рух опору «АТЕШ» 24 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, що після українських ударів по поромній інфраструктурі в Керчі і порту «Кавказ» можливості доставки палива через Керченську протоку стали суттєво обмежені. Доволі складна ситуація з логістикою й через материкову окуповану територію України.

Російські військові визнають все частіше, що основні маршрути постачань знаходяться під постійним вогневим контролем українських дронів, що робить перевезення паливно-мастильних матеріалів складною, повільною і вкрай ризикованою, — зазначили в «АТЕШ».

Як відомо, Росія відмовилась від перевезення палива через Кримський міст після ударів Сил оборони України по незаконній переправі у 2022, 2023 і 2025 роках. Тоді конструкція отримувала пошкодження й експлуатацію мостом після того обмежили. Саме тому цистерни з паливом через міст фактично не пропускали.

Нагадаємо, рух опору «АТЕШ» повідомляв про зростання активності серед представників окупаційної адміністрації та російської ФСБ у Криму. На тлі успішних ударів Сил оборони України чиновники та спецслужби намагаються вивезти свої сім’ї та найбільш цінне майно за межі півострова.