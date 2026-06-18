Окупаційна влада Криму та ФСБ поспіхом вивозять сім’ї з півострова. Фото:

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Кримські чиновники та співробітники російських спецслужб поспіхом вивозять сім’ї з окупованого півострова.

Українські партизани фіксують зростання активності серед представників окупаційної адміністрації та російської ФСБ у Криму. На тлі успішних ударів Сил оборони України чиновники та спецслужби намагаються вивезти свої сім’ї та найбільш цінне майно за межі півострова. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

Українська агентура дізналася, що багато хто з окупантів прагне завершити переїзд родичів саме до 21 червня. Одночасно спостерігається підвищений попит на перевезення особистих речей та організацію виїзду із Криму.

Такі дії добре демонструють реальні настрої серед тих, хто довгі роки переконував населення у безпеці півострова. Поки звичайних людей закликають зберігати спокій, представники окупаційних структур вважають за краще готувати шляхи відходу для себе та своїх близьких, — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, армія РФ змушена спішно евакуюватися з Кінбурнської коси у Миколаївській області — окупанти відвели підрозділи 337-го полку від берегової лінії. До відходу загарбників із позицій призвели успішні дії Сил оборони України щодо перерізання маршрутів постачання.