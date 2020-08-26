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Ракурс
Військові навчання. Фото: УНН

Масштабні військові навчання ЗСУ показали на відео

26 сер 2020, 11:02
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Військові навчання протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) пройшли в Херсонській області, на одному з полігонів бойової підготовки.

На навчаннях перевірялася майстерність військових у розрахунках та володінні прийомами ведення протиповітряного бою. Про це повідомляє прес-служба Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Українські військові випробовували себе в таких завданнях:

  • марш;
  • своєчасне прибуття у визначений район;
  • розгортання комплексів;
  • пошук і умовне знищення повітряних цілей.

Військові намагалися діяти нестандартно та уникати шаблонності, робити непередбачувані для противника дії. Під час навчань українським військовослужбовцям у пригоді став досвід війни на Донбасі.


Повідомляється, що перевірка бойових розрахунків зенітно-ракетних комплексів вкотре засвідчила те, що повітряний простір півдня перебуває «під надійним контролем об'єднаних сил ЗСУ».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Херсонській області відбулися навчання за участі систем залпового вогню «Смерч» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Українські військові тренувалися приводити високоточну зброю в бойову готовність до поразки цілей.

Джерело: Ракурс


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