Масштабні військові навчання ЗСУ показали на відео

Масштабні військові навчання ЗСУ показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n142968-masshtabni-viyskovi-navchannya-zsu-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Військові навчання протиповітряної оборони Збройних сил України (ЗСУ) пройшли в Херсонській області, на одному з полігонів бойової підготовки.
На навчаннях перевірялася майстерність військових у розрахунках та володінні прийомами ведення протиповітряного бою. Про це повідомляє прес-служба Командування об'єднаних сил ЗСУ.
Українські військові випробовували себе в таких завданнях:
- марш;
- своєчасне прибуття у визначений район;
- розгортання комплексів;
- пошук і умовне знищення повітряних цілей.
Військові намагалися діяти нестандартно та уникати шаблонності, робити непередбачувані для противника дії. Під час навчань українським військовослужбовцям у пригоді став досвід війни
на Донбасі.
Повідомляється, що перевірка бойових розрахунків зенітно-ракетних комплексів вкотре засвідчила те, що повітряний простір півдня перебуває «під надійним контролем об'єднаних сил ЗСУ».
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Херсонській області відбулися навчання за участі систем залпового вогню «Смерч» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Українські військові тренувалися приводити високоточну зброю в бойову готовність до поразки цілей.