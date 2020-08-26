Коронавірус атакував Одесу у розпал курортного сезону

Коронавірус в Одесі

https://racurs.ua/ua/n142967-koronavirus-atakuvav-odesu-u-rozpal-kurortnogo-sezonu.html

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Коронавірус продовжує активно поширюватися в Одеській області у розпал курортного сезону. За минулу добу, 25 серпня, в регіоні лабораторно підтвердили 186 нових випадків COVID-19, а два пацієнти померли.

Заражених на 74 випадки більше, ніж фіксувалося напередодні. Серед хворих — 15 дітей та 16 медиків. Про це 26 серпня повідомила прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

Загалом з початку епідемії на коронавірус захворіли 6 тис. 352 мешканців області, зокрема 522 дитини і 590 медпрацівників. Померла від хвороби 91 особа, а подолати COVID-19 зуміли 2 тис. 146 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу реєстрували в:

Одесі — 2 тис. 552 хворих;

Болградському районі — 563 випадки;

Подільському районі — 490 випадків;

Біляївському районі — 347 заражених.

Нагадаємо, 25 серпня в країні зареєстрували 1 тис. 670 нових випадків COVID-19. За минулу добу від хвороби померли 36 осіб, а побороти коронавірус зуміли 584 пацієнти. В Україні з початку епідемії захворіли 110 тис. 85 осіб.