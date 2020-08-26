Коронавірус атакував Одесу у розпал курортного сезону

Коронавірус атакував Одесу у розпал курортного сезонуhttps://racurs.ua/ua/n142967-koronavirus-atakuvav-odesu-u-rozpal-kurortnogo-sezonu.htmlРакурс
Коронавірус продовжує активно поширюватися в Одеській області у розпал курортного сезону. За минулу добу, 25 серпня, в регіоні лабораторно підтвердили 186 нових випадків COVID-19, а два пацієнти померли.
Заражених на 74 випадки більше, ніж фіксувалося напередодні. Серед хворих — 15 дітей та 16 медиків. Про це 26 серпня повідомила прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.
Загалом з початку епідемії на коронавірус захворіли 6 тис. 352 мешканців області, зокрема 522 дитини і 590 медпрацівників. Померла від хвороби 91 особа, а подолати COVID-19 зуміли 2 тис. 146 осіб.
Найбільше випадків коронавірусу реєстрували в:
- Одесі — 2 тис. 552 хворих;
- Болградському районі — 563 випадки;
- Подільському районі — 490 випадків;
- Біляївському районі — 347 заражених.
Нагадаємо, 25 серпня в країні зареєстрували 1 тис. 670 нових випадків COVID-19. За минулу добу від хвороби померли 36 осіб, а побороти коронавірус зуміли 584 пацієнти. В Україні з початку епідемії захворіли 110 тис. 85 осіб.