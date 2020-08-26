Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Одесі

Коронавірус атакував Одесу у розпал курортного сезону

26 сер 2020, 10:53
999

Коронавірус продовжує активно поширюватися в Одеській області у розпал курортного сезону. За минулу добу, 25 серпня, в регіоні лабораторно підтвердили 186 нових випадків COVID-19, а два пацієнти померли.

Заражених на 74 випадки більше, ніж фіксувалося напередодні. Серед хворих — 15 дітей та 16 медиків. Про це 26 серпня повідомила прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

Загалом з початку епідемії на коронавірус захворіли 6 тис. 352 мешканців області, зокрема 522 дитини і 590 медпрацівників. Померла від хвороби 91 особа, а подолати COVID-19 зуміли 2 тис. 146 осіб.


Найбільше випадків коронавірусу реєстрували в:

  • Одесі — 2 тис. 552 хворих;
  • Болградському районі — 563 випадки;
  • Подільському районі — 490 випадків;
  • Біляївському районі — 347 заражених.

Нагадаємо, 25 серпня в країні зареєстрували 1 тис. 670 нових випадків COVID-19. За минулу добу від хвороби померли 36 осіб, а побороти коронавірус зуміли 584 пацієнти. В Україні з початку епідемії захворіли 110 тис. 85 осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿