Коронавирус атаковал Одессу в разгар курортного сезона

Коронавирус в Одессе. Фото:

https://racurs.ua/n142967-koronavirus-atakoval-odessu-v-razgar-kurortnogo-sezona.html

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Коронавирус продолжает активно распространяться в Одесской области в разгар курортного сезона. За минувшие сутки, 25 августа, в регионе лабораторно подтвердили 186 новых случаев COVID-19, а два пациента умерли.

Зараженных на 74 случая больше, чем фиксировалось накануне. Среди больных — 15 детей и 16 медиков. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Всего с начала эпидемии коронавируса заболели 6 тыс. 352 жителя области, в том числе 522 ребенка и 590 медработников. Умер от болезни 91 человек, а преодолеть COVID-19 сумели 2 тыс. 146 человек.

Больше всего случаев коронавируса регистрировали в:

Одессе — 2 тыс. 552 больных;

Белгородском районе — 563 случая;

Подольском районе — 490 случаев;

Беляевском районе — 347 зараженных.

Сегодня, 26 августа, вице-мэр Одессы Павел Вугельман заявил, что подхватил коронавирус. Его состояние сейчас удовлетворительное.

К сожалению, никто не застрахован от коронавируса, и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции, — написал он в Facebook.

Напомним, 25 августа в стране зарегистрировали 1 тыс. 670 новых случаев COVID-19. За минувшие сутки от болезни умерли 36 человек, а побороть коронавирус сумели 584 пациента. В Украине с начала эпидемии заболели 110 тыс. 85 человек.