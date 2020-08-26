Зеленский на пенсии хочет спокойно ходить по улицам Киева, фото — ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, хочет, чтобы после окончания его срока пребывания в должности украинские граждане гордились им.

Глава государства не намерен скрываться от людей, как это делает большинство политиков в конце своей карьеры. Об этом Зеленский заявил в интервью Euronews.

Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, — это самый высокий результат, — передает слова президента пресс-служба Банковой.

Зеленский утверждает, что во время своей каденции «работает так, чтобы его родным не было за него стыдно».

Он рассказал, что помимо решения стратегических проблем сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. Кроме того, в стране идет война.

Война — она ​​каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт, — сообщил президент.

Напомним, что в интервью Euronews Зеленский также заговорил о «переговорной площадке для Крыма» и выдвинул претензии Европе.