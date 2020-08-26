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Ракурс
Поджог авто "Схем". Фото: Лига

Подозреваемого в поджоге авто «Схем» Аваков нашел на Луганщине

26 авг 2020, 10:28
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Поджог авто «Схем» активно расследуют в Национальной полиции Украины. Правоохранители задержали жителя Луганщины, который подозревается в уничтожении имущества журналистов-расследователей.

У злоумышленника изъяли одежду, зажигательные шашки и другие доказательства. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Пост Авакова. Скриншот: Twitter


У подозреваемого продолжаются обыски.

Задержанный. Фото: Пресс-служба полиции

Одежда задержанного. Фото: Пресс-служба полиции

Одежда подозреваемого. Фото: Пресс-служба полиции

Вероятные доказательства вины подозреваемого. Фото: Пресс-служба полиции

Напомним, ранее мы сообщали, что автомобиль съемочной группы программы «Схемы: коррупция в деталях» сожгли под Киевом в ночь с 16 на 17 августа. Журналисты пользовались этой машиной четыре года. Поджог стал причиной открытия уголовного производства.

Главный редактор проекта Наталья Седлецкая подчеркнула, что поджог связан именно с профессиональной журналистской деятельностью «Схем», «которая кому-то очень не нравится».

Источник: Ракурс


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