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Ракурс
Підпал авто схем. Фото: Ліга

Підозрюваного у підпалі авто «Схем» Аваков знайшов на Луганщині

26 сер 2020, 10:28
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Підпал авто «Схем» активно розслідують у Національній поліції України. Правоохоронці затримали жителя Луганщини, який підозрюється у знищенні майна журналістів-розслідувачів.

У зловмисника вилучили одяг, запалювальні шашки та інші докази. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter.

Допис Авакова. Скріншот: Twitter


Наразі у підозрюваного проводяться обшуки.

Підозрюваний у підпалі. Фото: Прес-служба поліції

Одяг підозрюванного. Фото: Прес-служба поліції

Одяг підозрюванного. Фото: Прес-служба поліції

Можливі докази у житлі підозрюванного. Фото: Прес-служба поліції

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що автомобіль знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» спалили під Києвом у ніч з 16 на 17 серпня. Журналісти користувалися цією машиною чотири роки. Підпал став причиною відкриття кримінального провадження.

Головний редактор проекту Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».

Джерело: Ракурс


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