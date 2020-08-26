Підозрюваного у підпалі авто «Схем» Аваков знайшов на Луганщині

Підпал авто схем. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n142965-pidozruvanogo-u-pidpali-avto-shem-avakov-znayshov-na-luganschyni.html

Ракурс

Підпал авто «Схем» активно розслідують у Національній поліції України. Правоохоронці затримали жителя Луганщини, який підозрюється у знищенні майна журналістів-розслідувачів.

У зловмисника вилучили одяг, запалювальні шашки та інші докази. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter.





Наразі у підозрюваного проводяться обшуки.



















Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що автомобіль знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» спалили під Києвом у ніч з 16 на 17 серпня. Журналісти користувалися цією машиною чотири роки. Підпал став причиною відкриття кримінального провадження.

Головний редактор проекту Наталка Седлецька наголосила, що підпал пов’язаний саме з професійною журналістською діяльністю «Схем», «яка комусь дуже не подобається».