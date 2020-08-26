Підвищення мінімальної зарплати та інфляція — у Зеленського оцінили ризики. Фото: ТСН

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Підвищення мінімальної заробітної плати з вересня 2020 року до 5 тис. грн не спровокує стрімкого зростання інфляції, а Україна продовжить співпрацю із Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера, радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко, пише «РБК-Україна».

За словами Устенка, зростання інфляції може становити менше 1%, що не є критичним у даній ситуації.

Радник президента заявив, що наразі в Україні спостерігається мінімальний історичний рівень інфляції, який складає близько 2%. Нацбанк же запланував інфляцію на рівні 5%, але навіть за найгіршого розвитку подій інфляція не зможе піднятися до запланованого рівня.

На думку Устенка, підвищення мінімальної зарплати також не призведе до девальвації гривні. Наразі золотовалютні запаси перевищують 28 млрд дол.

Такий обсяг золотовалютних резервів у нас був у 2012 році, після цього таких розмірів навіть близько не було, — додав Устенко.



Також радник президента уточнив, що Україна продовжує співпрацю із МВФ та очікує до кінця року отримати ще один транш, що дозволить додатково поповнити золотовалютні резерви. Також Україна підписала угоду з Євросоюзом про отримання макроекономічної допомоги в сумі 1,2 млрд євро. Це дозволить забезпечити додаткові надходження валюти в країну.

Як раніше писав «Ракурс», 25 серпня Верховна Рада прийняла рішення про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.