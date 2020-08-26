Мессі заявив про бажання покинути «Барселону». Фото: flickr.com

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Ракурс

Ліонель Мессі, нападник збірної Аргентини та «Барселони», заявив про бажання покинути клуб із Каталонії.

Таке рішення багаторазовий володар Золотого м’яча ухвалив після розмови з новоспеченим головним тренером «Барселони» Рональдом Куманом. Наставник команди заявив футболісту: «Я не буду гнучким. Тобі потрібно думати про команду». Ці слова засмутили Мессі. Про це повідомляє видання AS.

За інформацією іспанського видання Marca, на зіркового аргентинця претендують три клуби: «Інтер», «Манчестер Сіті» та «ПСЖ». У Мілан Мессі може перебратися тому, що сам клуб давно хоче бачити його в своїй команді, а батько Мессі вже купив будинок у престижному районі міста.

«Манчестер Сіті» теж має неабиякі шанси найняти футболіста, бо тренером «городян» є колишній тренер «Барселони» Хосеп Гвардіола, під керівництвом якого феєрив зірковий гравець.

Заплатити великі гроші за аргентинця готовий й паризький «ПСЖ» і в цьому випадку Мессі знову гратиме в одній команді із колишнім одноклубником Неймаром.

Як відомо, клаусула в контракті Мессі складає 700 млн євро. Футболіст вирішив розірвати контакт, а «Барселона» планує оскаржувати це рішення в суді. У минулому сезоні Мессі зіграв 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 31 м’яч і зробив 26 гольових передач.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі вирішив покинути каталонців вже в 2020 році. На таке рішення футболіста вплинули незадовільні результати команди, зокрема, на міжнародній арені.