Месси заявил о желании покинуть «Барселону». Фото: flickr.com

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Ракурс

Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и «Барселоны», заявил о желании покинуть клуб из Каталонии.

Такое решение многократный обладатель Золотого мяча принял после разговора с новоиспеченным главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом. Наставник команды заявил футболисту: «Я не буду гибким. Тебе нужно думать о команде». Эти слова расстроили Месси. Об этом сообщает издание AS.

По информации испанского издания Marca, на звездного аргентинца претендуют три клуба: «Интер», «Манчестер Сити» и ПСЖ. В Милан Месси может перебраться потому, что сам клуб давно хочет видеть его в своей команде, а отец Месси уже купил дом в престижном районе города.

«Манчестер Сити» тоже имеет изрядные шансы подписать контракт с футболистом, так как тренером «горожан» является бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, под руководством которого феерил звездный игрок.

Заплатить большие деньги за аргентинца готов и парижский ПСЖ и в этом случае Месси снова будет играть в одной команде с бывшим одноклубником Неймаром.

Как известно, клаусула в контракте Месси составляет 700 млн евро. Футболист решил разорвать контакт, а «Барселона» планирует оспаривать это решение в суде. В минувшем сезоне Месси сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и сделал 26 голевых передач.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси решил покинуть каталонцев уже в 2020 году. На такое решение футболиста повлияли неудовлетворительные результаты команды, в частности, на международной арене.