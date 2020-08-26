Коронавирус в Украине. Фото:

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Коронавирус в Украине не отступает и 25 августа в стране зарегистрировали 1 тыс. 670 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки от болезни умерли 36 человек, а побороть коронавирус сумели 584 пациента. Всего вчера было 1 тыс. 995 подозрений на заражение. Об этом 26 августа сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились уже 110 тыс. 85 человек, а умерли от коронавирусной инфекции 2 тыс. 357 человек. Сумели выздороветь уже 53 тыс. 454 пациента. По состоянию на сегодняшнее утро болеют 54 тыс. 277 человек.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в таких регионах:

Одесская область — 186 новых инфицированных;

Тернопольская область — 181 новый случай;

Харьковская область — 177 зараженных;

Львовская область —171 случай;

Черновицкая область —170 новых больных;

Ивано-Франковская область — 167 зараженных.

Меньше всего за сутки случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской области — два случая и Луганской области — трое зараженных.

Напомним, Кабинет министров Украины из-за эпидемии коронавируса предлагает продлить карантин до 1 ноября. У Зеленского поддержали необходимость принятия превентивных мер: введение запрета на работу ночных клубов, концертов.