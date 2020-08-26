Коронавірус в Україні. Фото:

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Коронавірус в Україні не відступає і 25 серпня в країні зареєстрували 1 тис. 670 нових випадків COVID-19.

За минулу добу від хвороби померли 36 осіб, а побороти коронавірус зуміли 584 пацієнти. Загалом вчора було 1 тис. 995 підозр на зараження. Про це 26 серпня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

З початку епідемії в Україні коронавірусом заразилися вже 110 тис. 85 осіб, а померли від коронавірусної інфекції 2 тис. 357 осіб. Зуміли видужати вже 53 тис. 454 пацієнти. Станом на сьогоднішній ранок хворіють 54 тис. 277 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу, зафіксованих у регіонах:

Одеська область — 186 нових інфікованих;

Тернопільська область — 181 новий випадок;

Харківська область — 177 заражений;

Львівська область — 171 випадок;

Чернівецька область — 170 нових хворих;

Івано-Франківська область — 167 заражених.

Найменше випадків коронавірусу за добу виявили у Кіровоградській області — два випадки та Луганській області — троє заражених.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України через епідемію коронавірусу пропонує продовжити карантин до 1 листопада. У Зеленського підтримали необхідність вжиття превентивних заходів: впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.