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Коронавірус в Україні. Фото:

Коронавірус в Україні — за добу зареєстровано 1 тис. 670 випадків (ІНФОГРАФІКА)

26 сер 2020, 09:47
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Коронавірус в Україні не відступає і 25 серпня в країні зареєстрували 1 тис. 670 нових випадків COVID-19.

За минулу добу від хвороби померли 36 осіб, а побороти коронавірус зуміли 584 пацієнти. Загалом вчора було 1 тис. 995 підозр на зараження. Про це 26 серпня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

З початку епідемії в Україні коронавірусом заразилися вже 110 тис. 85 осіб, а померли від коронавірусної інфекції 2 тис. 357 осіб. Зуміли видужати вже 53 тис. 454 пацієнти. Станом на сьогоднішній ранок хворіють 54 тис. 277 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу, зафіксованих у регіонах:

  • Одеська область — 186 нових інфікованих;
  • Тернопільська область — 181 новий випадок;
  • Харківська область — 177 заражений;
  • Львівська область — 171 випадок;
  • Чернівецька область — 170 нових хворих;
  • Івано-Франківська область — 167 заражених.

Найменше випадків коронавірусу за добу виявили у Кіровоградській області — два випадки та Луганській області — троє заражених.

Поширення коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Поширення коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, Кабінет міністрів України через епідемію коронавірусу пропонує продовжити карантин до 1 листопада. У Зеленського підтримали необхідність вжиття превентивних заходів: впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

Джерело: Ракурс


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