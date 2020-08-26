Зеленський заговорив про «майданчик для Криму» і висунув претензії Європі, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n142961-zelenskyy-zagovoryv-pro-maydanchyk-dlya-krymu-i-vysunuv-pretenziyi-ievropi.html

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Деокупація Криму не могла обговорюватися на жодному переговорному майданчику. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Euronews. Він вважає, що на Путіна тиснули тільки санкції, за які Зеленський «вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються».

Потужного майданчика, на якому піднімалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі, — передає слова президента прес-служба Банкової.

Зеленський заявив, що в межах нормандського переговорного процесу Росія не хоче обговорювати питання деокупації Криму, при цьому, за його словами, «з Кримом ситуація складніша, ніж з Донбасом».

Президент порушував «кримське питання» на переговорах у Парижі, але Путін відмовився його обговорювати. Зеленський запевнив, що поверне Крим і це питання для нього такий самий пріоритет, як повернення Донбасу. Президент повторив думку, яку оголосив 24 серпня під час промови на честь Дня незалежності — ті, хто здав півострів під окупацію, повинні понести відповідальність.

Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь, — сказав Зеленський.

В інтерв’ю президент заявив також про те, що європейські лідери «мають чітко оголосити умови для отримання Україною повноправного членства у Європейському Союзі».

Я ставив питання багатьом лідерам Європи: «Ви повинні відповісти українцям, що ви хочете, щоб українці зробили крок за кроком, щоб стати членами ЄС, — сказав глава держави.



Після отримання конкретного переліку кроків буде зрозуміло, що треба зробити й скільки потрібно часу для євроінтеграції України.

На думку Зеленського не всі країни Євросоюзу хочуть бачити Україну в ЄС, але «Європа санкційно сьогодні діє, нас підтримує, втрачаючи гроші через санкції проти Російської Федерації».