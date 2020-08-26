Летальну зброю для України пообіцяв Байден у разі перемоги на виборах

Кандидат у президенти США Джо Байден. Фото: flickr.com

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Джо Байден, кандидат у президенти США, обіцяє надати Україні летальну зброю у разі перемоги на виборах.

Колишній віце-президент заявив, що на посаді президента дасть зрозуміти Кремлю, що окупацію та агресію проти України треба припинити. Кандидат від демократів гарантує, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі й летальну зброю. Про це сказано в заяві Байдена, яка опублікована на його веб-сайті.

Байден звинуватив чинного президента Дональда Трампа у тому, що той не протистоїть російському президенту Володимиру Путіну і намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США 2020 року.

Нагадаємо, 21 серпня один із фаворитів цьогорічних президентських виборів у США Джо Байден офіційно погодився балотуватися на них від Демократичної партії. Суперником Байдена вважається чинний президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада цього року. Їх переможець до виконання президентських обов’язків приступить у січні 2021 року.