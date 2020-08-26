Летальное оружие для Украины пообещал Байден в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n142960-letalnoe-orujie-dlya-ukrainy-poobeschal-bayden-v-sluchae-pobedy-na-vyborah.html

Ракурс

Джо Байден, кандидат в президенты США, обещает предоставить Украине летальное оружие в случае победы на выборах.

Бывший вице-президент заявил, что на посту президента даст понять Кремлю, что оккупацию и агрессию против Украины надо прекратить. Кандидат от демократов гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе и летальное оружие. Об этом сказано в заявлении Байдена, которое опубликовано на его веб-сайте.

Байден обвинил действующего президента Дональда Трампа в том, что тот не противостоит российскому президенту Владимиру Путину и пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.

Напомним, 21 августа один из фаворитов нынешних президентских выборов в США Джо Байден официально согласился баллотироваться на них от Демократической партии. Соперником Байдена считается действующий президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября этого года. Их победитель к исполнению президентских обязанностей приступит в январе 2021 года.