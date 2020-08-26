«Динамо» победило «Шахтер» под руководством Луческу. Фото: ФК «Динамо» в Twitter

https://racurs.ua/n142959-shahter-pobedil-dinamo-v-matche-za-superkubok-video-golov.html

Ракурс

Суперкубок Украины по футболу 2020 года выиграло киевское «Динамо».

В драматичном поединке на НСК «Олимпийский» подопечные Мирчи Луческу победили бывшую команду румынского тренера — донецкий «Шахтер». Это была первая игра Луческу против бывшей команды.

Дончане были активными в начале матча, но первый гол был все же за «сине-белыми». Сидорчук подал на линию вратарской, а де Пена головой отправил мяч в сетку — 1:0. Уже через 11 минут счет стал 2:0 — из-за пределов штрафной забил Родригес. В первом тайме «горняки» сумели отыграть один мяч, когда в ворота бывшей команды забил Жуниор Мораес — 2:1.

Второй тайм футболисты «Шахтера» больше контролировали мяч, но снова пропустили, отличился Фран Соль — 3:1. Таким образом киевляне завоевали восьмой в истории Суперкубок Украины и первый под руководством Мирчи Луческу.

Шахтер — Динамо 1:3

Голы: Мораес, 37 — Де Пена, 20, Родригес, 31, Соль, 83

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов (Фернандо, 87), Бондарь (Коноплянка, 70), Матвиенко — Маркос Антонио (Марлос, 46), Степаненко — Тете (Соломон, 61), Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Динамо: Бущан — Тимчик, Кендзера, Сирота, Караваев — Сидорчук — Родригес, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 81), Где Пена (Андриевский, 74) — Супряга (Соль, 61).

Предупреждения: Шапаренко, Караваев.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу впервые сразится против донецкой команды, которую возглавлял более десяти лет. В рамках суперкубковых противостояний «Динамо» и «Шахтер» сыграли 13 раз. Семь раз побеждало «Динамо» и пять раз — «Шахтер».