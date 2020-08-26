«Динамо» перемогло «Шахтар» під керівництвом Луческу. Фото: ФК «Динамо» у Twitter

https://racurs.ua/ua/n142959-shahtar-peremig-dynamo-u-matchi-za-superkubok-video-goliv.html

Ракурс

Суперкубок України з футболу 2020 року здобуло київське «Динамо».

У драматичному поєдинку на НСК «Олімпійський» підопічні Мірчи Луческу перемогли колишню команду румунського тренера донецький «Шахтар». Це була перша гра Луческу проти колишньої команди.

Донеччани були активними на початку матчу, але перший гол був все ж за «синьо-білими». Сидорчук подав на лінію воротарської, а де Пена головою відправив м’яч у сітку — 1:0. Вже за 11 хвилин рахунок став 2:0 — з-за меж штрафного забив Родрігес. У першому таймі «гірники» зуміли відіграти один м’яч, коли у ворота колишньої команди забив Жуніор Мораес — 2:1.

Другий тайм футболісти «Шахтаря» більше контролювали м’яч, але знову пропустили, відзначився Фран Соль — 3:1. Таким чином кияни завоювали восьмий в історії Суперкубок України і перший під керівництвом Мірчі Луческу.

Шахтар — Динамо 1:3

Голи: Мораес, 37 — Де Пена, 20, Родрігес, 31, Соль, 83

Шахтар: П’ятов — Додо, Кривцов (Фернандо, 87), Бондар (Коноплянка, 70), Матвієнко — Маркос Антоніо (Марлос, 46), Степаненко — Тете (Соломон, 61), Алан Патрік, Тайсон — Мораес.

Динамо: Бущан — Тимчик, Кендзера, Сирота, Караваєв — Сидорчук — Родрігес, Шапаренко, Буяльський (Ледньов, 81), Де Пена (Андрієвський, 74) — Супряга (Соль, 61).

Попередження: Шапаренко, Караваєв.

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу вперше битиметься проти донецької команди, яку очолював більше десяти років. В рамках суперкубкових протистоянь «Динамо» й «Шахтар» зіграли 13 разів. Сім разів перемагало «Динамо» і п’ять разів — «Шахтар».