«Динамо» розгромило «Олімпік» під керівництвом Луческу. Фото: ФК «Динамо»

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Київське «Динамо» з перемоги розпочало свій перший матч Української прем'єр-ліги сезону-2020/21.

Підопічні Мірчи Луческу, який дебютував в якості тренера «синьо-білих», перемогли на НСК «Олімпійський» донецький «Олімпік» із рахунком 4:1.

Швидкий гол забив Буяльський, який на 8 хвилині замкнув подачу Караваєва. Вже на 15 хвилині рахунок став 2:0, бо півзахисник «Олімпіка» Завійський відправив м’яч у свої ворота. На 23 хвилині донеччани відігралися — відзначився Політило.

Розгромним рахунок став у другому таймі — забивали Супряга та Циганков. Рахунок міг бути ще більшим, але нападник киян Супряга не реалізував усі гольові моменти.

Олімпік — Динамо 1:4

Голи: Політило, 23 — Буяльський, 8, Завійський, 15 (у свої ворота), Супряга, 56, Циганков, 87

Олімпік: Кичак — Зотько, Снурніцин (Неплях, 80), Лебеденко — Пасіч (Кириленко, 80), Тейшейра, Політило, Романовський (Кравчук, 74), Чогадзе (Лук'янчук, 66) — Завійський — Шахаб (Баланюк, 66)

Динамо: Бущан — Тимчик, Кендзера, Сирота, Караваєв — Сидорчук, Буяльський — Цитаїшвілі (Родрігес, 46), Шапаренко (Андрієвський, 84), Де Пена (Циганков, 75) — Супряга — Дуелунд, 84)

Попередження: Де Пена

Під час матчу ультрас київського клубу прорвалися на стадіон імені Валерія Лобановського. Фанати палили фаєри та вигукували лайливі слова у бік президента «Динамо» Ігоря Суркіса. Поліція заспокоювати їх не поспішала.

Нагадаємо, головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу після свого призначення пообіцяв, що не буде робити революції в команді. Румунський наставник заявив, що кардинально перекроювати склад не збирається і планує дати можливість кожному гравцеві клубу розкрити свої індивідуальні якості.