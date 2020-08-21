«Динамо» разгромило «Олимпик» под руководством Луческу. Фото: ФК «Динамо»

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Ракурс

Киевское «Динамо» с победы начало свой первый матч Украинской премьер-лиги сезона-2020/21.

Подопечные Мирчи Луческу, который дебютировал в качестве тренера «сине-белых», победили на НСК «Олимпийский» донецкий «Олимпик» со счетом 4:1.

Быстрый гол забил Буяльский, который на 8 минуте замкнул подачу Караваева. Уже на 15 минуте счет стал 2:0, потому что полузащитник «Олимпика» Завийский отправил мяч в свои ворота. На 23 минуте дончане отыгрались — отличился Политыло.

Разгромным счет стал во втором тайме — забивали Супряга и Цыганков. Счет мог быть еще больше, но нападающий киевлян Супряга не реализовал все голевые моменты.

Олимпик — Динамо 1: 4

Голы: Политыло, 23 — Буяльский, 8, Завийский, 15 (в свои ворота), Супряга, 56, Цыганков, 87

Олимпик: Кичак — Зотько, Снурницын (Неплях, 80), Лебеденко — Пасич (Кириленко, 80), Тейшейра, Политыло, Романовский (Кравчук, 74), Чогадзе (Лукьянчук, 66) — Завийский — Шахаб (Баланюк, 66)

Динамо: Бущан — Тимчик, Кендзера, Сирота, Караваев — Сидорчук, Буяльский — Цитаишвили (Родригес, 46), Шапаренко (Андриевский, 84), Где Пена (Цыганков, 75) — Супряга — Дуелунд, 84)

Предупреждение: Де Пена

Во время матча ультрас киевского клуба прорвались на стадион имени Валерия Лобановского. Фанаты жгли файеры и выкрикивали бранные слова в сторону президента «Динамо» Игоря Суркиса. Полиция успокаивать их не спешила.

Напомним, главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после своего назначения пообещал, что не будет делать революции в команде. Румынский наставник заявил, что кардинально перекраивать состав не собирается и планирует дать возможность каждому игроку клуба раскрыть свои индивидуальные качества.