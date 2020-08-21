Олена Зеленська розповіла, як перемогла COVID-19. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n142810-olena-zelenska-rozpovila-yak-peremogla-covid-19.html

Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленського, лікувалася від коронавірусу впродовж двох тижнів.

Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця. Перша леді України дала поради, як перенести COVID-19. Про це вона 21 серпня повідомила у своєму Facebook.

Зеленська розповіла, що у неї не було жодних симптомів коронавірусу до моменту отримання позитивного тесту. Два дні на самоізоляції вона дивилася фільми й читала книги, а згодом у неї різко піднялася температура — до 39,6. Пізніше комп’ютерна томографія показала двостороннє запалення легенів. На той час вона вже перебувала в лікарні.

На піку її хвороби з’ясувалося, що захворів і семирічний син Кирило Зеленський. Дитина легко перенесла захворювання, яке супроводжувалося незначним підвищенням температури.

Дружини президента закликала українців бути обережними у ставленні до власного здоров’я. Вона розповіла, що досі не зрозуміла, де підчепила COVID-19. Перша леді зізналася, що досі почувається винною перед рідними.

Тому благаю —не розслабляйтеся передчасно! Навіть якщо ви впевнені в силах свого організму, поруч є люди, які, на жаль, можуть не впоратися. Дбаючи про себе, ви дбаєте про всіх! Знаю, що ми — сильні й розумні! — наголосила Зеленська.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що на коронавірус перехворів його 7-річний син Кирило. Глава держави зазначив, що «діти справді легше переносять цю хворобу, ніж дорослі».