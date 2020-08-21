Facebook повністю відмовиться від «класичного» дизайну у вересні. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n142809-facebook-povnistu-vidmovytsya-vid-klasychnogo-dyzaynu-u-veresni.html

Ракурс

Компанія Facebook прийняла рішення на початку осені повністю відмовитися від старого «класичного» дизайну своєї десктопної версії. Вже у вересні користувачі побачать новий інтерфейс соцмережі.

Нове оформлення буде застосовано для усіх користувачів комп’ютерної версії соцмережі, повідомляється на сторінці довідкового центру Facebook.

Директор дизайнерського проектування Facebook Том Очіно заявив, що багато простору на сторінках соцмережі було зайнято іконками, від яких не було ніякої користі. Зате багато важливих функцій було приховано, тому що вони не вписувалися у стару структуру сайту.

У новому дизайні Facebook більше уваги приділяється сервісу «Групи», а також опціям «Ігри» та «Дивитися» із пропозицією відео до перегляду у верхній частині панелі навігації.

У новому дизайні соцмережі більше вільного місця і білого кольору. Крім того, доступна опція «темного режиму».

Серед переваг нового інтерфейсу компанія називає спрощену навігацію і швидке завантаження сторінок.

Як раніше писав «Ракурс», Facebook показала спрощену версію Messenger. Вона оптимізована і зрозуміліша для користувачів.