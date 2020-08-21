Facebook полностью откажется от «классического» дизайна в сентябре. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/n142809-facebook-polnostu-otkajetsya-ot-klassicheskogo-dizayna-v-sentyabre.html

Ракурс

Компания Facebook приняла решение в начале осени полностью отказаться от старого «классического» дизайна своей десктопной версии. Уже в сентябре пользователи увидят новый интерфейс соцсети.

Новое оформление будет применено для всех пользователей компьютерной версии соцсети, сообщается на странице справочного центра Facebook.

Директор дизайнерского проектирования Facebook Том Очино заявил, что много пространства на страницах соцсети было занято иконками, от которых не былоникакой пользы. Зато многие важные функции были скрыты, потому что не вписывались в старую структуру сайта.

В новом дизайне Facebook больше внимания уделяется сервису «Группы», а также опциям «Игры» и «Смотреть» с предложением видео к просмотру в верхней части панели навигации.

В новом дизайне соцсети больше свободного места и белого цвета. Кроме того, доступна опция «темного режима».

Среди преимуществ нового интерфейса компания называет упрощенную навигацию и быструю загрузку страниц.

Как ранее писал «Ракурс», Facebook показала упрощенную версию Messenger. Она оптимизирована и более понятна для пользователей.