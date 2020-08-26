Російські танкісти осоромилися на змаганнях. Фото: function.mil.ru

https://racurs.ua/ua/n142958-rosiyski-tankisty-osoromylysya-na-zmagannyah-z-yavylosya-video-yak-propagandyst-veduchyy.html

Ракурс

Збройні сили Російської Федерації осоромилися на міжнародних змаганнях «Армійські ігри-2020», які проводяться на території РФ.

У рамках конкурсу «Танковий біатлон» на одному з полігонів екіпажі не змогли жодного разу влучити у ціль, стріляючи сучасними протитанковими керованими ракетами (ПТРК). Невдачі росіян перекручував ведучий російського пропагандистського телеканалу «Звезда». Відео у мережі опублікував журналіст Віталій Рождаєв у Facebook.

З чотирьох сучасних ПТРК на полігоні ЗС РФ всі чотири потрапили повз касу. Ситуацію по ходу коментує кремлівський пропагандист. Я навіть взяв пиво і попкорн, — йдеться у дописі.

На відео видно, як танк Т-72 відправляє керовану ракету, яка має влучити в макет іншого танка. Однак снаряд перелітає ціль і вибухає далеко позаду.

Ціль вражена! — кричить у мікрофон російський пропагандист і продовжує коментувати ганебні невдачі російських військових.

Друга ракета хваленого російського ПТРК взагалі не долітає до цілі й вибухає поблизу макета. Ведучий продовжує гнути свою лінію — заявляє, що ракета «потрапила в корму танку».

Ось тут хороший ракурс, видно керовану ракету… І вона вражає ціль біля лісу! — каже ведучий, коли на відео чітко видно, як снаряд знову вибухає далеко від цілі.

Четвертий снаряд теж не вразив ціль. Ракета взагалі не вибухнула на землі, а полетіла далеко вгору. Пропагандист був незворушний: «Рикошетом трохи йде вище, але тим не менш».

Нагадаємо, військовий парад 2020 року в Москві не обійшовся без низки казусів. Наприклад, у колоні військової техніки ледь не згорів новітній російський бронетранспортер К-17 «Бумеранг».