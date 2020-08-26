Российские танкисты оконфузились на соревнованиях. Фото: function.mil.ru

https://racurs.ua/n142958-rossiyskie-tankisty-okonfuzilis-na-sorevnovaniyah-poyavilos-video-kak-propagandist-veduschiy.html

Ракурс

Вооруженные силы Российской Федерации оконфузились на международных соревнованиях «Армейские игры-2020», которые проводятся на территории РФ.

В рамках конкурса «Танковый биатлон» на одном из полигонов экипажи не смогли ни разу попасть в цель, стреляя современными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Неудачи россиян комментировал с точностью до наоборот ведущий российского пропагандистского телеканала «Звезда». Видео в сети опубликовал журналист Виталий Рождаев в Facebook.

Из четырех современных ПТУР на полигоне ВС РФ все четыре попали мимо кассы. Ситуацию по ходу комментирует кремлевский пропагандист. Я даже взял пиво и попкорн, — говорится в заметке.

На видео видно, как танк Т-72 отправляет управляемую ракету, которая должна попасть в макет другого танка. Однако снаряд перелетает цель и взрывается далеко позади.

Цель поражена! — кричит в микрофон российский пропагандист и продолжает комментировать позорные неудачи российских военных.

Вторая ракета хваленого российского ПТУР вообще не долетает до цели и взрывается вблизи макета. Ведущий продолжает гнуть свою линию — заявляет, что ракета «попала в корму танка».

Вот тут хороший ракурс, видна управляемая ракета … И она поражает цель у кромки леса! — говорит ведущий, когда на видео четко видно, как снаряд снова взрывается вдали от цели.

Четвертый снаряд тоже не поразил цель. Ракета вообще не взорвалась на земле, а улетела далеко вверх. Пропагандист был невозмутим: «Рикошетом немного идет выше, но тем не менее».

Напомним, военный парад 2020 года в Москве не обошелся без ряда казусов. Например, в колонне военной техники едва не сгорал новейший российский бронетранспортер К-17 «Бумеранг».