Зеленский пожаловался на отсутствие «площадки для переговоров» с РФ, фото — ОП

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Деоккупация Крыма не могла обсуждаться ни на на одной переговорной площадке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Он считает, что на Путина давили только санкции, за которые Зеленский «благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются».

Мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе, — передает слова президента пресс-служба Банковой.

Зеленский заявил, что в рамках нормандского переговорного процесса Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Крыма, при этом, по его словам, «с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом».

Президент заговорил о Крыме на переговорах в Париже, но Путин отказался это обсуждать. Зеленский заверил, что вернет Крым и этот вопрос для него является таким же приоритетом, как возвращение Донбасса. Президент повторил тезис, который упоминал 24 августа во время речи в честь Дня Независимости: те, кто сдал полуостров под оккупацию, должны понести ответственность.

Отдавать Крым нельзя было. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь ответят. Многие в этом участвовали, — сказал Зеленский.

В интервью президент заявил также о том, что европейские лидеры «должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе».

Я задавал вопрос многим лидерам Европы: «Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы делали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС?» — сказал глава государства.



Он считает, что после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

По мнению Зеленского, не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, но «Европа санкционно сегодня действует, нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против Российской Федерации».