Повышение минимальной зарплаты и инфляция — у Зеленского оценили риски. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n142964-povyshenie-minimalnoy-zarplaty-i-inflyaciya-u-zelenskogo-ocenili-riski.html

Ракурс

Повышение минимальной заработной платы с сентября 2020 года до 5 тыс. грн не спровоцирует стремительного роста инфляции, а Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, пишет «РБК-Украина».

По словам Устенко, рост инфляции может составить менее 1%, что не является критичным в данной ситуации.

Советник президента заявил, что в настоящее время в Украине наблюдается минимальный исторический уровень инфляции, который составляет около 2%. Нацбанк же запланировал инфляцию на уровне 5%, но даже при самом худшем развитии событий инфляция не сможет подняться до запланированного уровня.

По мнению Устенко, повышение минимальной зарплаты также не приведет к девальвации гривны. На сегодняшний день золотовалютные запасы превышают 28 млрд долл.

Такой объем золотовалютных резервов у нас был в 2012 году, после этого таких размеров даже близко не было, — добавил Устенко.



Также советник президента уточнил, что Украина продолжает сотрудничество с МВФ и ожидает до конца года получить еще один транш, что позволит дополнительно пополнить золотовалютные резервы. Также Украина подписала соглашение с Евросоюзом о получении макроэкономической помощи в сумме 1,2 млрд евро. Это позволит обеспечить дополнительные поступления валюты в страну.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 25 августа, Верховная Рада приняла решение о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.