Независимость ценой в 1 млрд 200 тыс. евро

Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2711-nezavisimost-cenoy-v-1-mlrd-200-tys-evro.html

Ракурс

25 августа на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты от монобольшинства и их союзники провернули с нами и со всей страной старую шутку: устроили большой фейерверк и танцы с бубнами вокруг одного закона, а тем временем тихо и аккуратно приняли другой, куда более опасный.

Много новых красивых бумажек

Шум и треск, разумеется, поднялся вокруг принятого законопроекта №3963 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год». Документ был внесен в Раду президентом 6 августа. В нем предусматривается повышение минимальной заработной платы с 1 сентября до 5000 грн (на 5,86%) и внесение корректив в тарифную сетку. В будущем минималку предполагается поднять до 6‒6,5 тыс. грн.

Делается это, конечно же, «с целью улучшения качества жизни граждан за счет повышения уровня доходов работающего населения». Так сказано в пояснительной записке. Даже если простить авторам президентских законопроектов плохое владение украинским языком, все равно в сухом остатке мы имеем опасную тенденцию. Деньги на повышение зарплат предлагается обеспечить за счет экономии расходов по бюджетной программе «Обслуживание государственного долга», а кроме того, планируется нажать на бизнес — увеличить плановые налоговые поступления более чем на 500 млн грн.

Эксперты-экономисты хватаются за головы. Впрочем, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это новшество отнюдь не будет «способствовать повышению уровня оплаты труда наемных работников, оживлению потребительского спроса и росту благосостояния граждан», как сказано все в той же пояснительной записке. А вот инфляция и рост цен — перспектива очень ясная. Любопытно, что при обсуждении законопроекта перед голосованием ОПЗЖ, которая в популизме переплюнет «слуг», предлагала — эх, гуляй, рванина! — поднять минималку сразу до 7000 грн. И очень просто. Как говорил незабвенный Попандопуло, «бери все, я себе еще нарисую».

Но пока глупый обыватель представляет себе много новых красивых бумажек в кошельке, умный пьет валерьянку, а целая армия экспертов с телеэкранов горячо обсуждает новшество, через Раду прошел еще один законопроект, №0063.

«Деньги на проедание и латание дыр»

Он очень короткий, меньше страницы, и половину занимает длинное скучное название: «Проект закона о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной в качестве заемщика и Европейским Союзом в качестве кредитора и Кредитного соглашения между Украиной в качестве заемщика и Национальным банком Украины в качестве агента заемщика и Европейским Союзом в качестве кредитора (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро)».

Речь идет о Меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом от 23 июля, согласно которому Украина должна получить макрофинансовую помощь ЕС в сумме до 1 млрд 200 млн евро. Деньги одалживаются для преодоления кризиса, вызванного эпидемией COVID-19.

Разумеется, кредит дается не просто так, для его получения необходимо будет выполнить ряд условий. А вот тут начинается самое интересное.

В пояснительной записке к законопроекту эти условия очерчены довольно мягко: «1) повышение прозрачности и эффективности медицинских закупок; 2) внедрение реформы налоговой и таможенной администраций и реализации планов налоговой и таможенной реформ; 3) усиление независимости, добропорядочности и эффективного функционирования судебной власти; 4) усиление прозрачности и эффективности системы государственного управления и независимости и эффективности работы антикоррупционных органов и прокуратуры; 5) расширение полномочий частных исполнителей; 6) восстановление активов в государственных банках; 7) принятие в первом чтении проекта закона о создании нового агентства (органа) для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений; 8) внедрение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий (в соответствии с руководящими принципами ОЭСР; 9) улучшение функционирования рынка газа в Украине».

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем фейсбуке назвал этот заем «деньгами не на развитие, а на проедание... на латание дыры в 300 видимых, а скорее в 500 миллиардов невидимых гривен дефицита украинского бюджета» и пояснил, что скрывается за аккуратными формулировками:

Предоставлять Еврокомиссии любую (!) информацию, которую она сочтет необходимой. Контроль над всеми закупками Минздрава. Создание наблюдательного совета государственного медпредприятия «Медзакупки» и контроль над ним. Реформа налоговой и таможни, ликвидация Государственной фискальной службы (налоговой полиции) и создание агентства по расследованию экономических преступлений, контроль над проведением конкурсов и назначением руководителей налоговой и таможни. Создание новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины с международным участием. Создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, которая будет иметь полномочия назначать и увольнять членов Высшего совета правосудия. Контроль над прозрачностью конкурсов на государственную службу. Контроль над аттестацией прокуроров на региональном и местном уровне (и это действительно надо партнерам по ЕС?). Расширение полномочий частных исполнителей против любого должника от 100 тыс. грн; предоставление права блокирования исполнителями средств на банковских счетах (должников за газ и ЖКХ ждут непростые времена). Контроль над возвращением активов «ПриватБанка». Контроль над созданием наблюдательных советов крупнейших госпредприятий (наше правительство гарантирует миллионные зарплаты членам и полный контроль со стороны ЕС). Отмена спецобязательств «Нафтогаза» поставлять украинский газ населению и отмена госрегулирования цены на газ для населения (вырастут тарифы).



По мнению бывшего главного военного прокурора, этот меморандум — не что иное, как продажа независимости Украины за 1,2 млрд евро. Не особо и дорого.

Законопроект, зарегистрированный в Раде 12 августа, 25 августа был принят.