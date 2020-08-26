Зеленський на пенсії хоче спокійно ходити вулицями Києва, фото — ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, хоче, аби після закінчення його терміну перебування на посаді українські громадяни пишалися ним.

Глава держави не має наміру ховатися від людей, як це робить більшість політиків наприкінці своєї кар'єри. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Euronews.

Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, — це найвищий результат, — передає слова президента прес-служба Банкової.

Зеленський переконує, що під час своєї каденції «вчиняв так, щоб його рідним не було за нього соромно».

Він розповів, що окрім вирішення стратегічних проблем, стикається зі щоденними викликами, на які також треба реагувати. Крім того, в країні триває війна.

Війна — вона щодня. І щодня є виклики та питання. На них треба знаходити не просто відповіді, а результативні кроки. Тому що від кожного з таких кроків залежить, скільки людей загинуло, скільки людей поранено, скільки людей саме ти, президент України, можеш особисто зберегти будь-якими шляхами: дзвінки, поїздки на фронт, — повідомив президент.

Нагадаємо, що в інтерв’ю Euronews Зеленський також заговорив про «переговорний майданчик для Криму» і висунув претензії Європі.