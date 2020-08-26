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Ракурс
Коронавирус в Киеве пошел на спад, но расслабляться рано. Фото: Ракурс

Коронавирус в Киеве пошел на спад, но расслабляться рано

26 авг 2020, 11:36
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Коронавирусом в Киеве за последние сутки по состоянию на утро 26 августа заразились 95 человек. Это на 35 случаев меньше, чем было зафиксировано сутками ранее, но все же уровень эпидемиологической опасности в столице остается высоким. С начала эпидемии в столице зафиксировано 12 тыс. 248 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в больницы Киева госпитализированы 26 больных, остальные находятся дома на самоизоляции под контролем медиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

За последние сутки в Киеве заразились:

  • 47 женщин возрастом от 22 до 85 лет;
  • 42 мужчины возрастом 19 до 82 лет;
  • три девочки возрастом от пяти до 17 лет и три мальчика возрастом от шести до 17 лет.

Излечились от коронавируса 54 пациента, а всего с начала эпидемии победили недуг 3 тыс. 907 киевлян.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в:


  • Днепровском районе — 23 случая;
  • Деснянском районе — 13 случаев;
  • Оболонском районе — 12 случаев.

Коронавирусная карта Киева. Фото: Telegram

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки по состоянию на утро 25 августа в Киеве были подтверждены 130 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: Ракурс


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