Коронавирус в Киеве пошел на спад, но расслабляться рано. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n142972-koronavirus-v-kieve-poshel-na-spad-no-rasslablyatsya-rano.html

Ракурс

Коронавирусом в Киеве за последние сутки по состоянию на утро 26 августа заразились 95 человек. Это на 35 случаев меньше, чем было зафиксировано сутками ранее, но все же уровень эпидемиологической опасности в столице остается высоким. С начала эпидемии в столице зафиксировано 12 тыс. 248 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в больницы Киева госпитализированы 26 больных, остальные находятся дома на самоизоляции под контролем медиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

За последние сутки в Киеве заразились:

47 женщин возрастом от 22 до 85 лет;

42 мужчины возрастом 19 до 82 лет;

три девочки возрастом от пяти до 17 лет и три мальчика возрастом от шести до 17 лет.

Излечились от коронавируса 54 пациента, а всего с начала эпидемии победили недуг 3 тыс. 907 киевлян.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в:

Днепровском районе — 23 случая;

Деснянском районе — 13 случаев;

Оболонском районе — 12 случаев.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки по состоянию на утро 25 августа в Киеве были подтверждены 130 новых случаев инфицирования коронавирусом.