Памятник Героям Украины убрали в Харькове

https://racurs.ua/n142975-pamyatnik-geroyam-ukrainy-ubrali-v-harkove.html

Ракурс

В Харькове в ходе реконструкции сквера на площади Свободы убрали памятный знак Героям Украины. Этот памятник был установлен в 2014 году по инициативе волонтеров. Именно они собрали на него деньги и установили эту 750-килограммовую гранитную плиту в центре Харькова.

Эта плита должна была стать началом Аллеи Героев, погибших на востоке страны. Соответствующий проект утвердили в профильном департаменте Харьковского горсовета, однако официально решение не приняли. Об этом сообщил координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, передает «Укринформ».

Поэтому, когда началась реконструкция сквера, памятник убрали, так как он является неофициальным. Тем не менее возле памятника все эти годы проводили разного рода мероприятия, а люди носили к нему цветы.

Волонтеры обещают сохранить памятный знак, пока власти города не примут решение создать Аллею Героев на новом месте — в сквере на улице Университетской, возле Успенского собора.

Напомним, ранее в здании Центра специальных операций СБУ «Альфа», расположенного на улице Большая Васильковская в Киеве, были демонтированы эмблема, девиз и плита с выбитыми на ней фамилиями погибших сотрудников спецслужбы.