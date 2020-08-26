Андрій Єрмак назвав терміни проведення перенесеної нормандської зустрічі. Фото: Кореспондент

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Ракурс

Перенесена зустріч радників голів країн нормандської четвірки повинна відбутися вже на початку вересня. Перенесення зустрічі було пов’язане з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Бонна.

Кілька днів тому Бонн зателефонував голові Офісу президента України Андрію Єрмаку і попросив про перенесення зустрічі, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Єрмака, сьогодні, 26 серпня, вже обговорювалося питання про призначення нової дати проведення зустрічі радників голів країн нормандської четвірки.

Єрмак заявив, що зустріч повинна відбутися на початку вересня. Голова Офісу президента сподівається, що радники голів країн нормандської четвірки зберуться за круглим столом до 10 вересня.

Наскільки мені відомо, там термінове відрядження у радника президента Франції Еммануеля Макрона — пана Бонна, тому домовилися всі радники щодо несуттєвої зміни дати — на декілька днів, — заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, яка проходила в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області.

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 25 серпня, стало відомо, що запланована на 28 серпня зустріч радників голів країн нормандської четвірки не відбудеться і про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.