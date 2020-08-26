Андрей Ермак назвал сроки проведения перенесенной нормандской встречи. Фото: Корреспондент

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Ракурс

Перенесенная встреча советников глав стран нормандской четверки должна состояться уже в начале сентября. Перенос встречи был связан с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

Несколько дней назад Бонн позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку и попросил о переносе встречи, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Ермака, сегодня, 26 августа, уже обсуждался вопрос о назначении новой даты проведения встречи советников глав стран нормандской четверки.

Ермак заявил, что встреча должна состояться в начале сентября. Глава Офиса президента надеется, что советники глав стран нормандской четверки соберутся за круглым столом до 10 сентября.

Насколько мне известно, там срочная командировка у советника президента Франции Эммануэля Макрона — господина Бонна, поэтому все советники договорились о несущественном изменении даты — на несколько дней, — заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которая проходила в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 25 августа, стало известно, что запланированная на 28 августа встреча советников глав стран нормандской четверки не состоится и о новой дате встречи будет сообщено дополнительно.