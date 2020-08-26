СБУ. Фото: РБК

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра в Полтаве, который «обслуживал» ряд предприятий из разных регионов страны.

Организаторы центра регистрировали фиктивные фирмы и предлагали клиентам минимизировать плату налогов и вывести деньги в тень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.







Злоумышленники получали за свои «услуги» 10−10,5% от суммы. Всего они проконвертировали примерно 300 млн грн за два года существования.





СБУ провела 24 одновременных обыска, во время которых изъяла более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, флэш-носители, жесткие диски, черновые записи и финансовую документацию, которая доказывает факт проведения сделок. У одного из курьеров центра изъяли около 500 тыс. грн в разной валюте.







Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что сотруднику Службы безопасности Украины пытался дать взятку организатор конвертационного центра в Киеве.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали злоумышленника во время передачи 10 тыс. долл. неправомерной выгоды сотруднику УСБУ во Львовской области.