СБУ. Фото: РБК

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Служба безпеки України (СБУ) викрила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру у Полтаві, який «обслуговував» низку підприємств з різних регіонів країни.

Організатори центру реєстрували фіктивні фірми та пропонували клієнтам мінімізувати плату податків та вивести гроші у тінь. Про це повідомляє прес-служба СБУ.





Зловмисники отримували за свої «послуги» 10−10,5% від суми. Всього зловмисники проконвертували приблизно 300 млн грн за два роки існування.





СБУ провела 24 одночасних обшуки, у ході яких вилучила понад 60 печаток підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски, чорнові записи та фінансову документацію, яка доводить проведення оборудки. В одного із кур'єрів центру вилучили приблизно 500 тис. грн у різній валюті.





Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків та зборів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що співробітникові Служби безпеки України намагався дати хабаря організатор конвертаційного центру в Києві. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали зловмисника під час передачі 10 тис. дол. неправомірної вигоди співробітникові УСБУ у Львівській області.