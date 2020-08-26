Кто из украинских знаменитостей подхватил COVID-19. Фото: andartists.com

https://racurs.ua/n142983-koronavirus-v-ukraine-kto-iz-ukrainskih-znamenitostey-podhvatil-covid-19.html

Ракурс

Коронавирус в Украине подкосил уже 110 тыс. человек. Вирус поражает не только обычных украинцев, но и знаменитостей.

COVID-19 подхватила известная телеведущая Ольга Фреймут, которая 23 августа призналась, что инфицировалась. Звезда украинского телевидения рассказала, что не знает, где и когда заразилась. Она призвала украинцев быть осторожными — носить маски, пользоваться антисептиком и избегать больших скоплений людей.

На днях положительный результат тестирования получила телеведущая Маричка Падалко и два ее ребенка. Также инфицировалась актриса «Квартала 95» Елена Кравец.

Ранее коронавирусную болезнь COVID-19 подхватили журналист Юрий Бутусов, актриса Анна Гресь, жена президента Украины Елена Зеленская и их сын Кирилл, футболисты Назарий Русин и Роман Вантух и другие.

Напомним, 23 августа стало известно, что у лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Также инфицировались дочь нардепа Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин. Состояние Тимошенко медики оценивают как тяжелое. Политик госпитализирована и получает необходимое лечение.