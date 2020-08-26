Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кто из украинских знаменитостей подхватил COVID-19. Фото: andartists.com

Звезды против коронавируса — кого из известных украинцев подкосил COVID-19

26 авг 2020, 13:15
999

Коронавирус в Украине подкосил уже 110 тыс. человек. Вирус поражает не только обычных украинцев, но и знаменитостей.

COVID-19 подхватила известная телеведущая Ольга Фреймут, которая 23 августа призналась, что инфицировалась. Звезда украинского телевидения рассказала, что не знает, где и когда заразилась. Она призвала украинцев быть осторожными — носить маски, пользоваться антисептиком и избегать больших скоплений людей.

На днях положительный результат тестирования получила телеведущая Маричка Падалко и два ее ребенка. Также инфицировалась актриса «Квартала 95» Елена Кравец.


Ранее коронавирусную болезнь COVID-19 подхватили журналист Юрий Бутусов, актриса Анна Гресь, жена президента Украины Елена Зеленская и их сын Кирилл, футболисты Назарий Русин и Роман Вантух и другие.

Напомним, 23 августа стало известно, что у лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Также инфицировались дочь нардепа Евгения Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин. Состояние Тимошенко медики оценивают как тяжелое. Политик госпитализирована и получает необходимое лечение.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров