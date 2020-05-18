У французькій родині народилися відразу шестеро дітей, фото: Dylan Parker

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Ракурс

У Франції у місті Страсбурзі у сімейної пари народилися відразу шестеро дітей — хлопчик та п’ятеро дівчаток.

Це перший такий випадок у Франції з 1989 року, а загалом народження шестернят трапляється в одній із 4,7 млрд вагітностей, повідомляє видання CNEWS.

Шестернята народилися 14 травня після близько 25 тижнів вагітності, що робить ці пологи дуже передчасними. Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров’я вважає немовлят життєздатними з 22-го тижня.

Вага новонароджених становить від 630 до 730 грам. Вони госпіталізовані в неонатальну реанімацію і довгі місяці проведуть у лікарні.

Немовлята з’явилися на світ в результаті кесаревого розтину. Загалом у проведенні цих пологів були задіяні 30 людей.

Зазначається, що в цієї сімейної пари вже було двоє дітей.

Нагадаємо, у 2018 році в секторі Газа батьки, в яких народилася трійня, обрали дітям імена, котрі символізують протест проти одного з рішень Дональда Трампа.