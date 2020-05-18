Во французской семье родились сразу шесть детей, фото: Dylan Parker

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Ракурс

Во Франции в Страсбурге у семейной пары родились сразу шесть детей — мальчик и пять девочек.

Это первый случай во Франции с 1989 года, а в целом рождения шестерняшек случается в одной из 4,7 млрд беременностей, сообщает издание CNEWS.

Шестерняшки родились 14 мая после около 25 недель беременности, что делает эти роды очень преждевременными. Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения считает младенцев жизнеспособными с 22-й недели.

Вес новорожденных составляет от 630 до 730 грамм. Они госпитализированы в неонатальную реанимацию и долгие месяцы проведут в больнице.

Младенцы появились на свет в результате кесарева сечения. Всего в проведении этих родов были задействованы 30 человек.

Отмечается, что у этой семейной пары уже было двое детей.

Напомним, в 2018 году в секторе Газа родители, у которых родилась тройня, выбрали детям имена, которые символизируют протест против одного из решений Дональда Трампа.