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Мережу сепаратистів-агітаторів викрила СБУ. Фото: Волинь 24

Мережу сепаратистів-агітаторів викрила СБУ — їх контролювали ватажки фейкової ДНР

26 сер 2020, 13:41
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Агресія Росії, зокрема інформаційна, не припиняється. У Маріуполі Служба безпеки України (СБУ) викрила мережу інтернет-агітаторів, яких контролювало так зване Міністерство інформації фейкової ДНР.

За інформацією СБУ, ця мережа складалася з п’ятьох жителів Маріуполя, які за вказівкою бойовиків публікували у російських соцмережах заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, сепаратисти-агітатори виправдовували агресію Росії, а також пропагували фейкові ЛДНР. Вони ж закликали до масових заворушень та відокремлення південно-східних областей від України.


Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи із встановлення та затримання спільників інтернет-агітаторів.

Нагадаємо, раніше у Сумах Служба безпеки України викрила інтернет-провокатора, яким виявився колишній військовослужбовець Збройних сил України.


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