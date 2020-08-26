Мережу сепаратистів-агітаторів викрила СБУ. Фото: Волинь 24

https://racurs.ua/ua/n142985-mereju-separatystiv-agitatoriv-vykryla-sbu-yih-kontroluvaly-vatajky-feykovoyi-dnr.html

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Агресія Росії, зокрема інформаційна, не припиняється. У Маріуполі Служба безпеки України (СБУ) викрила мережу інтернет-агітаторів, яких контролювало так зване Міністерство інформації фейкової ДНР.

За інформацією СБУ, ця мережа складалася з п’ятьох жителів Маріуполя, які за вказівкою бойовиків публікували у російських соцмережах заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, сепаратисти-агітатори виправдовували агресію Росії, а також пропагували фейкові ЛДНР. Вони ж закликали до масових заворушень та відокремлення південно-східних областей від України.

Наразі діяльність мережі блоковано. Правоохоронці проводять заходи із встановлення та затримання спільників інтернет-агітаторів.

Нагадаємо, раніше у Сумах Служба безпеки України викрила інтернет-провокатора, яким виявився колишній військовослужбовець Збройних сил України.