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Браузер Chrome стане швидшим та зручнішим. Фото:

Браузер Chrome стане швидшим та зручнішим у користуванні

26 сер 2020, 13:47
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Google (Гугл) зробить свій браузер Chrome (Хром) швидшим та зручнішим. У браузері з’явиться низка нововведень, включаючи спільне використання сторінок за QR-кодом і можливість редагувати PDF-файли безпосередньо у вікні браузера.

З’явиться також функція відкриття файлу в окремій вкладці замість поточної при перетягуванні у вікно браузера. Про це повідомляє Tech Crunch.

Групувати вкладки стане простіше і користувачам буде легше здійснювати серфінг в інтернеті з великою кількістю вкладок. Тепер вкладки можна об'єднувати в групи, привласнюючи їм індивідуальні назви і розгортаючи при необхідності. Ця функція вже пройшла стадію бета-тестувань.

Вкладки на сенсорних пристроях можна буде зробити більшими, що дозволить їх швидко організовувати і приховувати, а також легше переглядати. При повторному відкритті вкладки користувач зможе продовжити роботу з того місця, на якому зупинився.

Посилання у веб-браузері надсилати власникам гаджетів на Android стане простіше, бо додаток отримає функцію спрощеного обміну URL-адресами. Така ж можливість з’явиться і в версії «Хрома» для Windows. Окрім того, розробники заявляють про підготовку модифікації рушія додатку для прискорення завантаження сторінок на 10%.


Деякі нові функції в «Хромі» з’являться вже 26 серпня. Очікується, що фонові вкладки браузера менше споживатимуть ресурсів.

Нагадаємо, американська публічна транснаціональна корпорація Гугл випустила спеціальне рекламне розширення Ads Transparency Spotlight для браузера Chrome.


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