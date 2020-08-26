Карантин в Украине продлили еще на два месяца, фото — РБК-Украина

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Ракурс

Коронавирус в Украине обуздать не сумели, поэтому адаптивный карантин продлили до ноября. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 26 августа.

Причина такого шага — неутешительная статистика коронавируса, которая фиксировалась в течение второй половины августа. Ежедневно число новых случаев инфицирования составляло от 1,5 до 2,4 тыс.

25 августа премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании в Офисе президента заявил, что правительство предлагает продлить карантин до 31 октября.

Такое решение поддержал президент. Зеленский также предложил принять другие превентивные меры — запретить работу ночных клубов и проведение концертов.

В конце июля Кабмин продлил карантин до 31 августа, а также ввел так называемую «цветную» градацию зон опасности.