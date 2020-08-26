Наказать виновных в отравлении Навального пообещали в Великобритании

Отравление Навального. Фото: Час дій

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Отравление Алексея Навального, российского оппозиционного политика, требуют расследовать в Великобритании. Премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал, что вместе со всем миром приложит усилия для того, чтобы установить причастных к этому лиц.

Он выразил поддержку семье оппозиционера. Об этом стало известно из сообщения премьера в Twitter.







Джонсон добавил, что эта ситуация требует полного и прозрачного расследования случившегося, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Также обеспокоились из-за отравления Навального во Франции. Страна выступила за скорейшее расследование обстоятельств отравления политика. В МИД Франции напомнили позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил, что готов оказать поддержку Навальному и членам его семьи.

В свою очередь в Кремле не согласны с заключениями медиков об отравлении оппозиционера Алексея Навального, пока не будет установлено ядовитое вещество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как считают в Кремле, размышления о том, кто заинтересован в болезни оппозиционера Алексея Навального, будут целесообразны после установления причин того, что с ним произошло.

Напомним, 24 августа берлинская клиника «Шарите», в которой находится Навальный, заявила, что результаты обследования российского политика указывают на его отравление.

После проведенной диагностики было установлено, что Навального отравили веществом из группы холинэстеразы. Для определения конкретного вещества нужно провести дополнительные анализы.