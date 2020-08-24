Отравление Навального подтвердили немецкие врачи. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n142891-otravlenie-navalnogo-podtverdili-nemeckie-vrachi.html

Ракурс

Отравление Алексея Навального, которое отрицали российские медики, подтвердили врачи из берлинской клиники «Шарите», в которой сейчас проходит лечение российский оппозиционер.

После проведенной диагностики было установлено, что Навального отравили веществом из группы холинэстеразы. Для определения точного вещества требуется проведение дополнительных анализов, сообщается на сайте клиники «Шарите».

Клинические данные свидетельствуют об отравлении веществом из группы ингибиторы холинэстеразы. Конкретное вещество остается неизвестным, была начата дальнейшая серия всесторонних анализов. Действие яда было подтверждено многочисленными тестами в независимых лабораториях, — говорится в сообщении.

В настоящее время Навальный в тяжелом состоянии находится в реанимации в искусственной коме, но немецкие врачи заверяют, что серьезной угрозы для его жизни сейчас нет.

Навальный получает антидот атропин. Медики не спешат делать каких-либо прогнозов и не исключают возможности проявления долгосрочных последствий, особенно влияющих на нервную систему.

Как ранее писал «Ракурс», в правительстве Германии заявляли, что есть все основания считать, что Навального отравили, поэтому российскому оппозиционеру необходима личная защита. Зато в России упорно не хотят открывать уголовное дело относительно возможного отравления, хотя соответствующие заявления были отправлены соратниками Навального в Следственный комитет РФ и полицию Омска.