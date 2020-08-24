Килограммовый тысячелетний золотой клад нашли израильские подростки. Фото: БелТА

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Ракурс

Клад из золотых монет посчастливилось найти двум израильским подросткам, которые проходили стажировку в Управлении античности Израиля. Монеты из 24-каратного золота были отчеканены около 1100 лет назад.

Общий вес обнаруженного клада составляет 845 граммов, сообщает пресс-служба Управления античности Израиля в Facebook.

Коэн Оз и Юваль Янив натолкнулись на находку случайно во время полевой работы в центральном районе Израиля, где планируется построить новый район. Сначала подростки заметили что-то блестящее на земле, а когда копнули, то не поверили своим глазам.

По оценкам экспертов, этого золота 1100 лет назад хватило бы человеку для роскошной жизни. Но самое главное, клад найден в районе, где жили вовсе не зажиточные люди.

Кроме того, одна из найденных подростками монет очень редкая. На монете изображен профиль императора Византийской империи Феофила, который правил в 829−842 годах. Эта монета была отчеканена в Константинополе и до сих пор таких монет на территории Израиля не находили.

Как ранее писал «Ракурс», израильский электрик по дороге на работу случайно обнаружил клад с ценными предметами. По оценкам экспертов, несколько горшков, кувшинов и кинжал, которые нашел электрик, были изготовлены около 4,5 тыс. лет назад.