Кілограмовий тисячолітній золотий скарб знайшли ізраїльські підлітки. Фото: БелТА

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Ракурс

Скарб із золотих монет пощастило знайти двом ізраїльським підліткам, які проходили стажування в Управлінні античності Ізраїлю. Монети з 24-каратного золота були викарбувані близько 1100 років тому.

Загальна вага виявленого скарбу становить 845 грамів, повідомляє прес-служба Управління античності Ізраїлю у Facebook.

Коен Оз і Юваль Янів натрапили на знахідку випадково під час польової роботи у центральному районі Ізраїлю, де планується побудувати новий район. Спочатку підлітки помітили щось блискуче на землі, а коли копнули, то не повірили своїм очам.

За оцінками експертів, цього золота 1100 років тому вистачило б людині для розкішного життя. Але найголовніше, скарб знайдений у районі, де жили зовсім не заможні люди.

Крім того, одна із знайдених підлітками монет дуже рідкісна. На монеті зображено профіль імператора Візантійської імперії Феофіла, який правив у 829−842 роках. Ця монета була викарбувана у Константинополі і досі таких монет на території Ізраїлю не знаходили.

Як раніше писав «Ракурс», ізраїльський електрик по дорозі на роботу випадково знайшов скарб із цінними предметами. За оцінками експертів, кілька горщиків, глечиків та кинджал, які знайшов електрик, були виготовлені близько 4,5 тис. років тому.