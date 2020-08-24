Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 24 августа, провел встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который посетил Киев в День независимости. Во время беседы Зеленский и Маас обсуждали будущую нормандскую встречу, ситуацию в Беларуси, а также эпидемию коронавируса.

Зеленский сообщил о достигнутом прогрессе в установлении мира на Донбассе, а также поблагодарил руководство Германии за поддержку в данном вопросе. Зеленский обратил внимание на необходимости проведения очередной встречи «нормандской четверки», сообщает пресс-служба Офиса президента.

Со своей стороны Маас заверил, что Германия и в дальнейшем будет прилагать все усилия для достижения успеха в мирном процессе.

Зеленский и Маас отметили близость позиций Украины и Германии по ситуации в Беларуси, где продолжаются протесты против президента Александра Лукашенко. Зеленский поддержал усилия Германии и Франции в продвижении идеи посредничества ЕС для урегулирования кризиса в Беларуси.

Стороны согласились, что в условиях высокого риска второй волны коронавируса Украина и Германия должны углубить сотрудничество в борьбе с эпидемией. Зеленский поблагодарил немецкое правительство за 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были предоставлены Украине.

Как ранее писал «Ракурс», Маас принял приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и прилетел в Киев на празднование Дня независимости.