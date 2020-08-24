Владимир Зеленский назвал новые сроки окончания войны на Донбассе. Фото: Известия

https://racurs.ua/n142888-zelenskiy-nazval-novye-sroki-okonchaniya-voyny-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе остается главной проблемой, которую обещал решить президент Украины Владимир Зеленский. Украинский президент верит, что до конца текущего года удастся закончить боевые действия на линии разграничения.

Зеленский очень хочет, чтобы война на Донбассе завершилась, как можно скорее. Об этом президент заявил в интервью телеканалу Euronews.

По словам Зеленского, день 29-й годовщины независимости Украины стал 29-м днем тишины на Донбассе.

Президент подчеркнул, что он очень сильно хочет завершения войны и его команда прилагает к урегулированию конфликта на Донбассе очень большие усилия.

Я хочу верить, что это произойдет в этом году, очень хочу в это верить. И верю. Я не хотел бы называть имен, но сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так как я этого хочу — никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления — никто такого не делал, — сказал Зеленский.



Как утверждают украинские власти, серьезных нарушений со стороны пророссийских боевиков за время перемирья зафиксировано не было, боевых потерь среди подразделений Операции объединенных сил также нет.

Как ранее писал «Ракурс», в ночь с 6 на 7 августа Зеленский находился вблизи одного из участков на линии фронта, чтобы убедиться, что и в это время суток также действует перемирие.