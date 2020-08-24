Володимир Зеленський назвав нові терміни закінчення війни на Донбасі. Фото: Вісті

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Ракурс

Війна на Донбасі залишається головною проблемою, яку обіцяв вирішити президент України Володимир Зеленський. Український президент вірить, що до кінця поточного року вдасться закінчити бойові дії на лінії розмежування.

Зеленський дуже хоче, щоб війна на Донбасі завершилася, як можна швидше. Про це президент заявив в інтерв’ю телеканалу Euronews.

За словами Зеленського, день 29-ї річниці незалежності України став 29-м днем ​​тиші на Донбасі.

Президент підкреслив, що він дуже сильно хоче завершення війни і його команда докладає до врегулювання конфлікту на Донбасі дуже великі зусилля.

Я хочу вірити, що це станеться цього року, дуже хочу в це вірити. І вірю. Я не хотів би називати імен, але порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так як я цього хочу — ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску — ніхто такого не робив, — сказав Зеленський.



Як стверджує українська влада, серйозних порушень із боку проросійських бойовиків за час перемир’я зафіксовано не було, бойових втрат серед підрозділів Операції об'єднаних сил також немає.

Як раніше писав «Ракурс», у ніч із 6 на 7 серпня Зеленський перебував поблизу однієї з ділянок на лінії фронту, щоб переконатися, що і в цей час доби також діє перемир’я.