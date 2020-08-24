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Ракурс
Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини. Фото: Офіс президента

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини

24 сер 2020, 19:54
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 24 серпня, провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який відвідав Київ у День незалежності. Під час бесіди Зеленський і Маас обговорювали майбутню нормандську зустріч, ситуацію в Білорусі, а також епідемію коронавірусу.

Зеленський повідомив про досягнення прогресу у встановленні миру на Донбасі, а також подякував керівництву Німеччини за підтримку у цьому питанні. Зеленський звернув увагу на необхідність проведення чергової зустрічі «нормандської четвірки», повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зі свого боку Маас запевнив, що Німеччина і надалі докладатиме зусиль для досягнення успіху в мирному процесі.

Зеленський і Маас відзначили близькість позицій України та Німеччини щодо ситуації в Білорусі, де тривають протести проти президента Олександра Лукашенка. Зеленський підтримав зусилля Німеччини та Франції у просуванні ідеї посередництва ЄС для врегулювання кризи в Білорусі.


Сторони погодилися, що в умовах високого ризику другої хвилі коронавірусу Україна і Німеччина повинні поглибити співпрацю у боротьбі з епідемією. Зеленський подякував німецький уряд за 18 апаратів штучної вентиляції легенів, які були надані Україні.

Як раніше писав «Ракурс», Маас прийняв запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і прилетів до Києва на святкування Дня незалежності.

Джерело: Ракурс


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