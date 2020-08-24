Отруєння Навального підтвердили німецькі лікарі. Фото: Фокус

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Ракурс

Отруєння Олексія Навального, яке заперечували російські медики, підтвердили лікарі з берлінської клініки «Шаріте», у якій зараз проходить лікування російський опозиціонер.

Після проведеної діагностики було встановлено, що Навального отруїли речовиною із групи холінестерази. Для визначення конкретної речовини потрібно провести додаткові аналізи, повідомляється на сайті клініки «Шаріте».

Клінічні дані свідчать про отруєння речовиною із групи інгібітори холінестерази. Конкретна речовина залишається невідомою, була розпочата подальша серія всебічних аналізів. Дія отрути була підтверджена численними тестами у незалежних лабораторіях, — йдеться у повідомленні.

Наразі Навальний у важкому стані перебуває у реанімації у штучній комі, але німецькі лікарі запевняють, що серйозної загрози для його життя зараз немає.

Навальний отримує антидот атропін. Медики не поспішають робити будь-яких прогнозів і не виключають можливості прояву довгострокових негативних наслідків, особливо на нервову систему.

Як раніше писав «Ракурс», в уряді Німеччини заявляли, що є всі підстави вважати, що Навального отруїли, тому російському опозиціонеру необхідний особистий захист. Зате в Росії вперто не хочуть відкривати кримінальну справу щодо можливого отруєння, хоча відповідні заяви були відправлені соратниками Навального до Слідчого комітету РФ і поліції Омська.